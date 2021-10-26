EDHO bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? EDHO'yu bekleyenlere büyük şok!

EDHO bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? EDHO'yu bekleyenlere büyük şok!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam yayınlanması bekleniyordu ancak dizi yerine film yayınlanmaya başladı. Peki, EDHO bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak?

6 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonuyla yayınlanacak.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı diziye, 12 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Dizinin oyuncu kadrosu ve yapımcısı değişirken, yeni bölümleriyse merakla ve heyecanla bekleniyordu.

Dizinin geçtiğimiz hafta 200. bölüm fragmanı yayınlanmış, fragmanda İlyas'ın öleceği gündeme gelmişti.

Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düşerken, yeni bölümün 26 Ekim yani bu akşam ekranda olacağı belirtilmişti.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ATV'yi açınca, dizinin yayında olmadığını gördü.

Bunun üzerine şoke olan seyirciler, "EDHO bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, EDHO bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

EDHO BU AKŞAM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.

ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı.

Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi. Dizinin neden yayın akışından çıkarıldığı ve ne zaman yayınlanacağıysa açıklanmadı.