EDHO bu akşam var mı? EDHO 7.sezon yayın tarihi...

EDHO bu akşam var mı? EDHO 7.sezon yayın tarihi...

EDHO seyircileri 7. sezonu dört gözle bekliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, ne zaman başlıyor? İşte EDHO 7. sezon ilk bölüm tarihi...

6. sezonu geride bırakan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV ekranlarında salı akşamlarının favori dizisiydi.

Eylül ayında dizilerin sezona dönmesiyle birlikte EDHO ne zaman başlayacak merak konusu oldu.

7. sezonu heyecanla beklenen dizinin seyircileri, EDHO ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Peki 14 Eylül Salı akşamı EDHO var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

14 Eylül 2021 Salı akşamı ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor. Yani EDHO bugün ekranlara gelmeyecek.

EDHO 7. SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. ATV ekranında Salı akşamları ekrana gelen dizi 7. sezon ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ancak henüz dizinin yeni sezon fragmanı da yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün Eylül ayının sonlarına doğru ekrana gelmesi bekleniyor.