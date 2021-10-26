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- EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? Kavuşma zamanı!
EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? Kavuşma zamanı!
Seyircilerin dört gözle beklediği EDHO 7.sezon için geri sayım başladı. Peki EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 10:52
6. sezonu geride bırakan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV ekranlarında salı akşamlarının rekor kıran dizileri arasında.
Eylül ayında dizilerin sezona dönmesiyle birlikte EDHO ne zaman başlayacak merak konusu oldu.
7. sezonu heyecanla beklenen dizinin seyircileri, EDHO ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
Peki 26 Ekim Salı akşamı EDHO var mı, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
EDHO, seyircisiyle kavuşuyor...
25 Eylül 2021 Salı akşamı ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bulunuyor. Yani EDHO bugün 7. sezonuyla ekranlarda olacak...
26 EKİM SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvatlı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Atv Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- 23:45 Kardeşlerim