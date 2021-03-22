EDHO Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli diziden ayrılıyor mu?

EDHO Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler, kimsesiz Doğan Baba öldü mü, diziden ayrılıyor mu sorularını araştırıyor. Peki EDHO Doğan Baba ölecek mi?

Deli Yürek'te Turgay Atacan ve Kurtlar Vadisi'nde Zaza Dayı karakteriyle gönüllere taht kuran Ali Sürmeli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba karakterine hayat veriyor.

EDHO'nun yeni bölüm fragmanında çıtan çatışmada vurulduğu görülen Doğan Baba izleyicilerin merak konusu oldu.

Dizinin yakın takipçileri, Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan Baba öldü mü, Ali Sürmeli diziden ayrılıyor mu araştırıyor.

Peki EDHO Doğan Baba ölecek mi? İşte detaylar..

EDHO DOĞAN BABA ÖLDÜ MÜ?

Gariplerin ve sahipsizlerin ihtiyacı gideren ve onlara kol kanat geren Kimsesiz baba evladı Yaşar’ın sevdiği uğruna yurt dışına gitmesinden sonra Kimsesizlerin başına yeniden geçmiştir.

Doğan Baba oğlu Yaşar’ın yurt dışında sevdiğinin peşinden gitmesinde Hızır Çakırbeyli’nin de parmağı olduğunu öğrenmesinin ardından ona düşmanlık etmek istese de Hızır’ın abisi Alpaslan Çakırbeyli’nin babası Yusuf ile eski dost olmasından dolayı bu durumu Hızır’ı yanına çağırıp dile getirmiştir.

Doğan baba düşmanlık etmek istemediğini söylerken Hızır da Yaşar’ın gitmesi vefasızlık olarak kabul ettiğini ama seçtiği için hoş görmesi gerektiğini sözlerin ekleyerek Doğan baba ile Çakırbeyli ailesi yeniden dostluğunu ilan etmiştir.

Hırsız Seko'nun Hamdi Baba'ya "Kimsesiz Doğan öldü" demesi üzerine akıllarda soru işareti oluştu.

Ali Sürmeli 2020 yılının Mart ayında EDHO dizisine katılmasının ardından tam 10 ay ekranlara ara verdi. Bundan dolayı dizinin senaristleri Doğan baba karakterinin olduğu sahneleri silerek usta oyuncunun iyileşmesini bekledi.

Sağlığına kavuşan oyuncu kadroya yeniden döndü. Bu nedenle seyirciler, Doğan Baba'nın diziden ayrılmayacağını öngörüyor.