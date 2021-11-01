EDHO gerçekten bitti mi yoksa Oktay Kaynarca diziden mi ayrıldı? Yapım şirketinden ses yok

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın veda mesajı herkesi üzerken, yapım şirketinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, EDHO gerçekten bitti mi?

ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezon boyunca izlenme rekorları kıran EDHO, 7. sezona başlayamadı.

Dizinin ekim ayının başından itibaren tanıtımları yapıldı ve 26 Ekim'de yeniden ekranlarda olacağı belirtildi.

Ancak ATV ve yapım şirketi arasında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle dizinin 200. bölümü yayınlanmadı.

Seyirciler meraklı ve heyecanlı bekleyişini sürdürürken, Oktay Kaynarca'dan üzen bir açıklama geldi.

Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın.'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklama seyirciyi üzerken, dizinin yapım şirketinden ise henüz net ve resmi bir açıklama gelmedi.

Oktay Kaynarca'nın bu açıklaması dizinin bittiğini göstermesine rağmen, yapım şirketinin sessiz kalması kafaları karıştırdı.

Peki, EDHO bitti mi yoksa Oktay Kaynarca diziden mi ayrıldı? İşte detaylar....

EDHO GERÇEKTEN BİTTİ Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kanaldan ve Bahadır Özdener cephesinden resmi bir açıklama gelene kadar dizinin bittiğine ilişkin haberler netlik kazanamayacak.

Çünkü kriz çıkaran sözleşme imzalanmadığı için diziyle ilgili haklar hala ATV'de bulunuyor.

Mevcut problem devam ettiği için kanalın önümüzdeki hafta EDHO'yla ilgili yayın akışında bir duyuru yapması söz konusu değil.

Şu ana kadar ATV'den herhangi bir olumlu ya da olumsuz adımın atılmadığı öğrenildi.

Oktay Kaynarca’nın bu nedenle gönül kırıklığıyla günlerdir haber almak için, bekleyen seyirciye yönelik yapımdan bağımsız bir açıklama yaptığı tahmin ediliyor.

ATV'nin dört gözle fenomen diziyi bekleyen seyirciyi daha fazla göz ardı etmeden yaşanan krizi önümüzdeki hafta sonuca bağlaması bekleniyor.