EDHO hayranlarını şaşırtan gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri geliyor

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında ortaya atılan iddia, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Kenan Çoban'ın geri döneceği öne sürüldü.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon çekimleri yakın zamanda başlıyor.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor.

Son olarak Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın 200. bölümde yer aldıktan sonra diziden tamamen ayrılacağı belirtilmişti.

Bu gelişme dizinin hayranlarını bir hayli üzerken diziden gelen haber ise herkesi şaşkına çevirdi. Geçtğimiz yılda diziye veda eden bir ismin tekrar kadroya dahil olacağı öne sürüldü.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, EDHO hayranları ise geri dönen ismi öğrenmek için araştırmalarına başladı.

FAHRİ BABA'NIN GERİ DÖNECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Yedinci sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, kadro eksiklerini doldurmak için oyuncu arayışlarının devam ettiği belirtildi. Çalışmalar devam ederken ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı.

Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban, geçtiğimiz sezon senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Çoban'ın yeni sezonda diziye geri döneceği öne sürüldü.

Dizinin sıkı takipçileri bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.