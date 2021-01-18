EDHO Hayriye öldü mü? Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden EDHO'dan ayrıldı?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Sabina Toziya 17 nisan 1946 tarihinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğmuştur.

Tam adı: Sabina Ajrula Tozija.

Ülkesinde oyunculuk yapan ve birçok filmde rol alan Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Türkiye onu Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Afife Hatun karakteri ile tanıdı.

Ayrıca Öyle Olsun ve Annemin Yarası adlı sinema filmlerinde de rol alan Makedonyalı oyuncu ayrıca Makedonya'da da birçok dizi ve sinema filmlerinde yer almış usta oyunculardan birisidir.

Son olarak Sabina Toziya, ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ailenin annesi Hayriye Çakırbeyli karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Kocasının ölümünden sonra aileyi ayakta tutan Çakırbeyli, geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

SABİNA TOZİYA DİZİ VE FİLMLERİ