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- EDHO Hayriye öldü mü? Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden EDHO'dan ayrıldı?
EDHO Hayriye öldü mü? Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden EDHO'dan ayrıldı?
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 16:27
- Güncelleme : 18.01.2021 - 16:34
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz iki hafta aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı 179. bölümüyle ekranlara gelecek.
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümünde izleyicilerini üzecek.
EDHO'nun Hayriye Annesi, diziye veda edecek.
Tanıtımda gözyaşlarını gördüğümüz Çakırbeyli ailesinin reisi Hızır ise “İşte şimdi öksüz kaldık” sözüyle bölüme damgasını vuracak.
Peki Hayriye Anne enden öldü? Sabina Toziya kimdir, neden diziden ayrıldı?
HAYRİYE ANNE NEDEN ÖLDÜ?
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye karakterini canlandıran 72 yaşındaki Sabina Toziya, yılbaşı tatili için ülkesi Makedonya'ya gitti.
Dizi çekimleri için İstanbul'a geri dönmek isteyen oyuncu, bayılarak hastaneye kaldırıldı.
Beyninde tümör olduğu tespit edilen oyuncu Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edildi. Sağ tarafına felç inen oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı.
EDHO'da Hayriye karakterine hayat veren Sabina Toziya ise gelecek hafta yayınlanacak olan 179. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor.
Oktay Kaynarca'nın annesi, Çakırbeylilerin çınarı olan Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü diziseverleri şimdiden hüzne boğarken, başarılı oyuncunun yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu olan Sabina Toziya 17 nisan 1946 tarihinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğmuştur.
Tam adı: Sabina Ajrula Tozija.
Ülkesinde oyunculuk yapan ve birçok filmde rol alan Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Türkiye onu Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Afife Hatun karakteri ile tanıdı.
Ayrıca Öyle Olsun ve Annemin Yarası adlı sinema filmlerinde de rol alan Makedonyalı oyuncu ayrıca Makedonya'da da birçok dizi ve sinema filmlerinde yer almış usta oyunculardan birisidir.
Son olarak Sabina Toziya, ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ailenin annesi Hayriye Çakırbeyli karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Kocasının ölümünden sonra aileyi ayakta tutan Çakırbeyli, geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.
SABİNA TOZİYA DİZİ VE FİLMLERİ
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi, 3 Sezon, Hayriye Çakırbeyli, 2015-2018)
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Annemin Yarası (Mevlide, Sinema Filmi, 2015)
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Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi, 3. ve 4. Sezon, Afife Hatun, 2011-2013)