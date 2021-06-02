EDHO Hızır'ın yeni düşmanı Savaş kimdir? Hakkı Ergök hakkında bilgiler..

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Savaş karakteriyle dahil olan Hakkı Ergök kimdir? merak ediliyor. İşte Hakkı Ergök'ün biyografisi..

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Dün akşam yayımlanan 197. bölümde Çakırbeyli'lerin yeni düşmanı Savaş karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Hakkı Ergök'ün hayatı merak ediliyor.

Hakkı Ergök kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtları, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor.

Peki EDHO Hızır'ın yeni düşmanı Savaş kimdir? İşte Hakkı Ergök hakkında bilgiler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SAVAŞ ROLÜ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayımlanan 197. bölümünde, oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil etti.

Hızır Çakırbeyli'nin ''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!'' sözleri ise geceye damga vurdu.

Uluslararası teşkilatlar tarafından korunduğu belirtilen EDHO'nun Savaş'ı, "Benim gibi bir düşman kazanmak kafası çalışan bir adamın yapacağı iş değil." sözleri ile dikkatleri üzerine çekti.

HAKKI ERGÖK KİMDİR?

18 Ağustos 1960 tarihinde Kastamonu'nun Daday ilçesinde dünyaya gelen tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu, seslendirme ve dublaj sanatçısı Hakkı Ergök, ilk ve orta eğitimini birçok taşra okulunda tamamlamıştır. Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde başladığı lise eğitimine, Çankaya Lisesi'nde devam etmiştir.

1978 yılında Ankara İTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'ndan mezun olan Ergök, akademi yıllarında tiyatro ile tanışmıştır. Ekonomik zorunluluktan AST da teşrifatçılık yapmış ve bir ara da büfesinde çalışmıştır.

AST İzmir turnesindeyken Genco Erkal ve Zeliha Berksoy, Ankara'ya turneye gelmiş ve çok etkilenip tiyatrocu olmaya karar vermiştir.

Rutkay Aziz'le konuşmuş ve o da destek verince AST'ın amatör oyunculuk sınavlarını kazanıp aileye katılmıştır. Üniversite bitince tiyatro da biter sanmış ama düşündüğü gibi olmamıştır.

1981 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nı kazanan Ergök, öğrenciliği boyunca Ziraat Bankası ve Halk Bankası çocuk ve gençlik tiyatrolarında çalışmıştır. Staj hizmetini İzmir DT'de yapmış ve 5 yıl sonra Ankara DT'ye tayin olmuştur.

1997 yılında İstanbul'a gelen başarılı oyuncu, halen İstanbul DT sanatçısıdır. 30'u başrol olmak üzere Devlet Tiyatrosu'nun 36 projesinde görev alan Hakkı Ergök, Sanat Kurumu Rotary Klüp ve Halk Jürisinden en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır.

1986 yılında İspanya ve İsviçre'de bulunmuş ve çeşitli tiyatro okullarında "beden dili ve eğitim" çalışmalarına katılmıştır. Ege Üniversitesi'nde tiyatro dersleri veren Hakkı Ergök, ek gelir olsun diye konservatuar dönemlerinden bu yana dublaj yapmıştır. Bir çok önemli filmde ve dizide birçok karakter seslendirmiştir.

TRT'de ve özel kanallarda muhtelif dizilerde oynayan Ergök, Devlet Tiyatrolarında yeniden yapılanma ve özerklik konusunda çeşitli araştırma çalışmaları yapmıştır.

"Adı Zehra" dizisinde Genco' nun babası, büyük bir iş adamı "Nadir Yaman" rolünde oynayan Ergök, 2003-2005 yılları arasında yayımlanan ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde Mithat Kadıoğlu'nun yerine atanan Savcı Akif Bayhan karakterine hayat vermiştir.