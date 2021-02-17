EDHO İshak karakteri kimdir? Caner Kurtaran kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yaprak Dökümü dizisindeki Şevket rolüyle hafızalara kazınan Caner Kurtaran, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle seyirci karşısına çıktı. İshak karakterini canlandıran Kurtaran, merak konusu oldu.

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

Birçok farklı karakteri senaryosuna katan EDHO, yeni isimlerle hikayesine devam ediyor.

Seneler öncesi dönemin en çok konuşulan dizisi olan Yaprak Dökümü’nde Şevket karakteri ile çok sevilen isim Caner Kurtaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İshak karakteri ile bu akşam ekranlarda olacak.

Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İshak kimdir? Caner kurtaran kimdir, kaç yaşındadır ? İşte detaylar…

EDHO İSHAK KARAKTERİ KİMDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 182. bölümünde karşımıza çıkacak olan yeni karakterlerden bir tanesi de İshak karakteri oldu.

İshak karakteri yeni eylemi yönetecek kişidir. Hızır ile sık sık karşı karşıya geleceklerdir. Hızır’la tam bir düşman kesilen İshak karakteri kolay lokma olmadığını Korkmazlar başta olmak üzere pek çok kişiye gösterecektir.

Caner Kurtaran'ın canlandırdığı İshak karakteri zaman içinde safını belli edecektir.

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 ekim 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Aktif olarak tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ile ilgilenmektedir. 2005 yılından bu yana aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda da birkaç yıl çalışmıştır.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2005 yılında Güz Yangını dizisi ile yaşamış en son karşımıza ise Ramo dizisi ile çıkmıştır. Ancak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Şevket karakteri ile tanınmıştır.

Türkiye'ye adını duyuran Caner Kurtaran, dizinin ortalarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine girmişti. Ardından AMATEM'de bir süre tedavi görerek ekranlara yeniden dönen Kurtaran, çeşitli projelerde yer almıştır.

CANER KURTARAN DİZİ VE FİLMLERİ

2005 – Güz Yangını

2006 – Kırık Kanatlar

2006 – Yaprak Dökümü (Şevket)

2010 – Aşk ve Ceza

2011 – Sırat

2012-2013: Huzur Sokağı

2012 – Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)

2014 – Çırağan Baskını (Ali Suavi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Semih)

2018 – Kalbimdeki Deniz (İzak Wolowitz)

2019 – Tek Yürek

2019 – Kimse Bilmez (Manyak Nedim)

2020 – Ramo

2021 – Eşkıya (İshak)