EDHO izleyicilerini sevindiren gelişme! Tarih netleşti, nefesler tutuldu

Yedinci sezonu merakla beklenen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin çekimlerinin gelecek hafta başlayacağı öğrenildi.

Dizi sezonunun açılmasına rağmen altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlardaki yerini almadı.

Hal böyle olunca yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezonu ile ilgili yaşanan gelişmeler, dizinin sıkı takipçileri tarafından dört gözle takip edilir oldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken bomba bir gelişme yaşandı.

EDHO GELECEK HAFTA SETE ÇIKIYOR

Yeni sezon için sıkı bir hazırlık yapan ve iki usta oyuncu Uğur Yücel ve Levent Ülgen'i kadrosuna dahil eden dizinin çekim takvimi belli oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yedinci sezonuyla da fırtınalar estirecek olan ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gelecek hafta sete çıkıyor.

Bahadır Özdener ve ekip arkadaşlarından, dizinin 7. sezonunda unutulmaz bölümlerin ekrana geleceği öğrenildi. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine, sürpriz oyuncuların katıldığı belirtildi.