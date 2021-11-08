EDHO kanal mı değiştirecek? Oktay Kaynarca'dan flaş açıklama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bitmesi herkesi üzerken, Oktay Kaynarca yeni bir açıklama daha yaptı. Kaynarca, EDHO için net ifadeler kullandı. Peki, EDHO kanal mı değiştirecek?

ATV ekranlarında yayınlanan ve tam 6 sezon süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, fenomen haline geldi.

Birbirinden usta oyuncuyu buluşturan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimler yer alıyordu.

Dizi ekibi uzun sürenin yaz tatilinin ardından 12 yeni oyuncuyla anlaşmış ve 7. sezonu çekmek için sete çıkmıştı.

200. bölümü çeken ekip 26 Ekim'de yeniden ekranlarda olacaklarının müjdesini vererek, tanıtımlar yayınlandı.

Ancak kanal yönetimi ve yapımcılar arasında çıkan kriz nedeniyle, EDHO'nun 200. bölümü yayınlanamadı.

Bu durum herkesi şaşırtırken, Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Dizinin bittiğini duyuran usta isim, "Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın.'' dedi.

Bu sözler dizinin seyircisini üzerken, dizinin başka bir kanala geçme ihtimali üzerinde durulmaya devam edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Peki, EDHO kanal mı değiştirecek? İşte detaylar....

EDHO KANAL MI DEĞİŞTİRECEK?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, önceki gün yüzü olduğu erkek giyim markasının yeni reklam çekimleri için objektif karşısına geçti.

Oyuncu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınırken, dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

"Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı ViDEO