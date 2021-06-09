EDHO Rıdvan öldü mü? Ali İpin diziden ayrıldı mı?

EDHO Rıdvan öldü mü? Ali İpin diziden ayrıldı mı?

ATV'nin çok sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Haşmet'in intikamını almak isteyen Behzat, Rıdvan'ı vurdu. Peki, EDHO Rıdvan öldü mü? Ali İpin diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmanı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 8 Haziran Salı akşamı yayımlanan 198. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin yeni karakterlerinden biri olan Rıdvan Karadağ'ın öleceği iddia edilmişti. Son bölümde Hızır Çakırbeyli, Haşmet ve gelini Didem'in intikamını almak için Rıdvan ve oğullarını vurdu.

Peki EDHO Rıdvan öldü mü? Ali İpin diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

EDHO RIDVAN ÖLDÜ MÜ, ALİ İPİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 8 Haziran Salı akşamı 198'inci yeni bölümüyle ekrana geldi.

EDHO son bölümde Hızır Reis, Rıdvan ve oğullarını ele geçirince, uzlaşma için Şahin Ağa'yı alan Savaş, onu konuşmaya davet etti. Alpaslan'ı da yanına alıp giden Hızır ise hiçbir şekilde uzlaşmayacağını ve kimseyi de vermeyeceğini söyledi.

Bu sırada Korkmaz Ailesi ve Kimsesiz Doğan da Şahin Ağa'yı kurtarmak için Savaş'ın deposunu bastı. Arkadaşlarını sağ salim kurtaran ekip, Hızır'a operasyonun başarılı olduğu haberini verdi.

Hızır, fidanlıkta tuttuğu Rıdvan'ın yanına gitti ve görüntülü olarak Savaş'ı aradı. Ardından Savaş'ın gözleri önünde Behzat'ın intikamını almasına izin verdi. Telefonu kapatırken de "Sıra sen de Savaş" diyerek göz dağı verdi. Böylece EDHO'da Rıdvan Karadağ rolünü canlandıran Ali İpin diziden ayrıldı.