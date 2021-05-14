EDHO sezon finali ne zaman? Veda tarihi belli oldu..

EDHO sezon finali ne zaman? Veda tarihi belli oldu..

Yaz sezonuna girilmesi ile beraber birçok dizi sezon finali veya final kararı alarak izleyiciye veda ediyor. Peki EDHO ne zaman sezon finali yapacak? İşte o tarih..

6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ailesinden merakla beklenen haber geldi.

EDHO'nun bu yıl final yapacağı iddialarına Yönetmen Onur Tan son noktayı koydu. Ayrıca dizi yapımcısı Raci Şaşmaz'ın yaptığı açıklamada EDHO'nun final yapacağı bölümü ve sezonu belli oldu.

Dizinin takipçileri EDHO sezon finali ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki EDHO ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar..

EDHO SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen aksiyon dizisi 28 Mayıs'ta sezon finali yaparak, Eylül ayına kadar ekranlarda olmayacak. Eylül ayında ise çekimleri yeniden başlayacak fakat bu süre zarfı içerisinde Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır'ın hayatı için bir çalışma başlatacağı iddia ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 7. sezonda da devam edecek olan diziye yakında Haşmet Façalı rolüne hayat veren Turgut Tunçalp veda edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.