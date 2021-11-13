EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan 'sahtekarlık' açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final vermesinin ardından, başka kanala geçeceği gündeme geldi. Bu gelişmeler seyirciyi heyecanlandırırken, dizi için Acun Ilıcalı'nın devreye girdiği iddia edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ani bir kararla final verdi.

Dizi ekibi tüm yaz çalışarak 12 oyuncuyla birden anlaşmış, 7. sezonun fragmanı ekim ayının ortalarında görücüye çıkmıştı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı dizi, kanal ve yapımcı arasında çıkan kriz nedeniyle son buldu.

Dizinin son bulmasının ardından ortaya birden fazla iddia atıldı ve başka kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.

Bu gelişmelerin ardından Acun Ilıcalı'nın devreye girdiği ve diziyi TV8'de yayınlamak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Usta oyuncu Oktay Kaynarca, seyirciyi ilgilendiren bu gelişmeler hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projesi için şu anda sette çekim olmadığını, dizinin devam etmeyeceği bilgisine sahip olduklarını ve bunun dışında başka bir şey bilmediğini söyledi.

Oyuncu, başka bir kanal ile görüşme yapılmadığını vurgulayarak, Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği ve dizinin TV8'e geçtiği iddiasını yalanladı.

Oktay Kaynarca, bunların hepsinin dezenformasyon olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

“Kendi adıma söylüyorum, hiçbir televizyon ile bu doğrultuda bir görüşme yapılmıyor, benim bildiğim. Ne kadar haber duyuyorsunuz, kim ne anlatıyor ise hepsi tıklanma sahtekarlıkları. Birisi sabah kalkıp bir haber üretiyor.

Birisi de onun altına başka bir şey yapıyor ve bunu haber haline getiriyorlar. Tek amaçları tıklanmadır. Bizden duymadığınız her şey yalandır.”