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- EDHO yedinci sezon afişi yayınlandı! Yeni oyuncular göz kamaştırdı
EDHO yedinci sezon afişi yayınlandı! Yeni oyuncular göz kamaştırdı
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 11:01
- Güncelleme : 23.10.2021 - 11:04
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu, dizinin müdavimleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
200. bölümüyle 26 Ekim Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak olan dizi, yedinci sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncular ile başlayacak.
Yeni karakterlerin dahil olduğu EDHO'nun hikayesinin ne yöne evrileceği merak konusu olurken dizinin yedinci sezon afişi, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
YENİ OYUNCULAR AFİŞTE YER ALDI
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon afişi yayınlandı. Afiş, yayınlanır yayınlanmaz hayranları tarafından sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Afişte Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yanı sıra dizinin yeni karakterleri; Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Engin Benli, Tardu Flordun, Burcu Binici yer aldı.