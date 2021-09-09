EDHO yeni sezon çekimleri ne zaman, başladı mı? EDHO hayranları merakta

EDHO yeni sezon çekimleri ne zaman, başladı mı? EDHO hayranları merakta

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri, dizinin yeni sezonunu merak ediyor. İzleyiciler, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu merak ediliyor.

Sezon finalinden önce diziye birçok oyuncu veda ederken, ekibin yaz boyunca yeni oyuncular için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen EDHO'da yaşanan ayrılıkların yerini kimlerin dolduracağı merak edilirken, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak?

EDHO YENİ SEZON ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimlerinin eylül sonunda başlayacağı iddia edildi.

Dizinin yeni sezonunun ise ekim ayında başlayacağı ve kadroda yeni oyuncuların olacağı gelen iddialar arasında.

O İSİM DİZİYE VEDA ETTİ

"Yargı" dizisinde yer almaya hazırlanan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Tufan" karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın yeni sezonda olmayacağı belirtildi.