EDHO'cular toplanın: EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? 7. sezon geliyor...

EDHO'cular toplanın: EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? 7. sezon geliyor...

Sürpriz bir şekilde ekranlara veda eden EDHO'nun 7. sezonu için kollar sıvanıyor. Peki EDHO ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon film mi olacak? EDHO hangi kanalda başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

ATV ekranlarında yayınlanan ve 7. sezon beklenirken kanal yönetimi ile yapımcılar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle yayınlanmayan EDHO'nun 7. sezonuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

EDHO'nun 7. sezonunun yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Bu iddia sonrası dizi hayranları EDHO'ya dair tüm detayları araştırmaya koyuldu.

Yeni bir isim ve yeni bir kanalla dönmeyi planlayan EDHO, ne zaman başlayacak merak konusu.

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeniden ekranlara geleceği iddiası seyircileri heyecanlandırdı.

EDHO'nun 7. sezonunun ne zaman ve saat kaçta başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 7. sezonunun film olacağı da konuşulanlar arasında.

EDHO 7. SEZON HANGİ KANALDA?

EDHO 7. sezon film hali online dizi ve film platformu BluTV'de yayınlanması planlanıyor.

İSMİ DE DEĞİŞİYOR

EDHO'nun telif hakları nedeniyle yeni yapımın adı da değişeceği tahmin ediliyor. EDHO'nun yeni isminin 'Son Efsane' olması muhtemel.

OKTAY KAYNARCA'SIZ EDHO

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerinin oynadıüı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelecek filminde başrolde Oktay Kaynarca olmayacak.

Yeni yapımın başrolünde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.

Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, ATV'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.