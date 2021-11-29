EDHO'da Alparslan'ı fedailer için hazırlamıştı! O dev isim Mahkum'la dönüyor

EDHO'da Alparslan'ı fedailer için hazırlamıştı! O dev isim Mahkum'la dönüyor

Son olarak ATV'nin fenomen dizisi EDHO'da Fedailerin Başı rolüyle izleyici karşısına çıkan Mehmet Ulay, FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Mahkum, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.

Sıra dışı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla ve yayınlanan tanıtımlarıyla izleyicide büyük heyecan yaratan diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

MEHMET ULAY MAHKUM'DA

TV100'ün haberine göre, son olarak ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fedailerin Başı rolüyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Mehmet Ulay, Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Etkili oyunculuğuyla tanınan Mehmet Ulay, Altan Gördüm'ün yaşı büyütüldüğü için oynamaktan vazgeçtiği karaktere hayat verecek.

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Anıl İlter, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Gülçin Hatıhan gibi isimler yer alıyor.