EDHO'da Alpaslan'ın kızını kim oynayacak? İşte o minik isim...

EDHO'da Alpaslan'ın kızını kim oynayacak? İşte o minik isim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bugün 7. sezon için sete çıktı. Dizinin seti başlarken, oyuncuların paylaşımları yeni sezona dair bazı ipuçları verdi. Bunlardan birisi Alpaslan'ın kızı oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 6 sezon süren macerasına yenisini eklemeye hazırlanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen dizi, yenilenen kadrosuyla seyircisinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO, bugün sete çıktı.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, ekibin ne zaman sete çıkacağı günlerdir merak ediliyor ve bu konuda araştırmalar yapılıyordu.

Ekip bugün 7. sezonu açarken, oyuncular ise setten yeni kareler yayınlamaya başladı.

Dizinin oyuncularından Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabından yayınladığı karelerde Alpaslan'ın kızına dair ipuçları verdi.

Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alpaslan karakteri oldukça beğeni toplarken, "EDHO'da Alpaslan'ın kızını kim oynayacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, EDHO'da Alpaslan'ın kızını kim oynayacak? İşte detaylar...

EDHO'DA ALPASLAN'IN KIZINI KİM OYNAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimleri bugün başlarken, yeni oyuncular setteki yerini aldı.

Yeni sezonda; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı öğrenildi.

Dizide bir zaman atlaması olabileceği iddia edilirken, Alpaslan'ın kızına Masal Lina Buyurman isimli çocuk oyuncu hayat verecek.

Alpaslan'ın kızının büyümüş olması dikkatlerden kaçmazken, dizide bazı değişimlerin olduğu gündeme geldi.

Alpaslan'ın kızını canlandıracak olan minik oyuncu sosyal medya hesabından bu anları yayınlarken, Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu ise Instagram'dan bazı kareler paylaşmayı ihmal etmedi.