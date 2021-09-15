EDHO'da ayrılık rüzgarı devam ediyor! İki isim daha veda etti

EDHO'da ayrılık rüzgarı devam ediyor! İki isim daha veda etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadı ancak iki ismin daha diziden ayrıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon çekimleri henüz başlamadı ancak bazı bilgiler gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde 7. sezon çekimlerinin bu ay sonunda başlayacağı ve Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrıldığı belirtilmişti.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı diziden, 2 kişinin daha ayrıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, EDHO hayranları ise ayrılan isimleri öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

EDHO fanlar, "EDHO'dan hangi isimler ayrıldı?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapıyor.

Peki, EDHO'dan hangi isimler ayrıldı? İşte detaylar...

EDHO'DA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Yavuz karakterine hayat veren Erol Babaoğlu'nun diziden ayrıldığı iddia edilirken diğer ismin ise İdris Reis karakterine hayat veren Ünal Silver olduğu yine gelen iddialar arasında...

Bu ayrılıklara ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, yeni sezonda birbirinden güçlü oyuncuların dizide yer alacağı belirtildi.

UĞUR YÜCEL EDHO'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Raci Şaşmaz ve ekibi, geçtiğimiz sezonda ''Kırmızı Oda'' dizisinde Vahit bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Uğur Yücel ile el sıkıştı.

Yücel'in düşman taraftan bir karakteri canlandıracağı ve bu sezonun bol aksiyonlu geçeceği gelen bilgiler arasında