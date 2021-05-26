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- EDHO'da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?
EDHO'da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 11:15
- Güncelleme : 26.05.2021 - 11:16
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde kızı Didem'in intikamını almak isteyen Haşmet Façalı kurşunların hedefi oldu.
Dizinin yakın takipçileri EDHO Haşmet öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? sorularını araştırıyor.
Sezon finaline yaklaşan dizide ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.
Peki Haşmet dayı öldü mü? İşte EDHO Haşmet Façalı hakkında son detaylar..
EDHO HAŞMET FAÇALI ÖLDÜ MÜ?
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 25 Mayıs Salı akşamı 196. yeni bölümüyle ekrana geldi.
EDHO'da kızının ölümüyle yıkılan Haşmet Façalı ise saldırının sorumlusu Rıdvan'ın mekanını bastı. Ancak Haşmet Façalı çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.
Haşmet Façalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haşmet Façalı'nın ölümü Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. EDHO'da Haşmet Façalı'yı canlandıran usta oyuncu Turgut Tunçalp da diziden ayrıldı.