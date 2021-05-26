Euro
10.35
-0.18%
Dolar
8.449
-0.15%
Altın
518.78
0.39%
Borsa
1.408
0.54%
Bitcoin
338.007
3.56%
EXEN Coin
38.00
-8.25%
20ºC
İstanbul
Puslu güneşli 20 C

    EDHO'da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?

    ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finaline yaklaşırken ayrılıklar da devam ediyor. Peki EDHO Haşmet öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    EDHO'da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde kızı Didem'in intikamını almak isteyen Haşmet Façalı kurşunların hedefi oldu.

    Dizinin yakın takipçileri EDHO Haşmet öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? sorularını araştırıyor.

    Sezon finaline yaklaşan dizide ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

    Peki Haşmet dayı öldü mü? İşte EDHO Haşmet Façalı hakkında son detaylar..

    EDHO HAŞMET FAÇALI ÖLDÜ MÜ?

    Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 25 Mayıs Salı akşamı 196. yeni bölümüyle ekrana geldi.

    EDHO'da kızının ölümüyle yıkılan Haşmet Façalı ise saldırının sorumlusu Rıdvan'ın mekanını bastı. Ancak Haşmet Façalı çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

    Haşmet Façalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Haşmet Façalı'nın ölümü Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. EDHO'da Haşmet Façalı'yı canlandıran usta oyuncu Turgut Tunçalp da diziden ayrıldı.

    EDHO da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? #1

    EDHO da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir