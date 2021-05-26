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EDHO'da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?

EDHO'da ayrılık rüzgarı: Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finaline yaklaşırken ayrılıklar da devam ediyor. Peki EDHO Haşmet öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...