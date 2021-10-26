EDHO'da büyük kriz: Set ekibi resti çekti, dizi bitiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu aksam 7. sezonuyla ekranda olması bekleniyordu. Ancak EDHO yerine ATV ekranlarında Baba Parası isimli film yayınlandı. Diziyi bekleyenler ise şoke oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu ve 200. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sezon finalinin ardından tatil süresini uzatan ekibin yoğun çalıştığı ve 12 yeni oyuncuyla el sıkıştığı öğrenildi.

Dizinin kemikleşmiş ve sevilen oyuncuları peş peşe veda ederken, 7. sezonda hikayenin ne yöne evrileceği ise merak ediliyordu.

ATV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin geçtiğimiz hafta ilk fragmanı yayınlanmış, yeni fragman sonraası seyirciler heyecanlanmıştı.

Kanal fenomen dizinin günlerce tanıtımını yaparken, yayın tarihi için 26 Ekim Salı'ya yani bugüne gözler çevrilmişti.

Ancak bu akşam yayın akışında olan EDHO saati gelmesine rağmen yayınlanmadı ve yerine Baba Parası isimli film ekrana geldi.

Bu durum seyirciyi şoke ederken, EDHO'nun neden yayınlanmadığı ve ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başladı.

Gelen son dakika bilgileri ise dizi ekibi ve kanal yönetimi arasında bir kriz yaşandığı yönünde...

EDHO EKİBİ RESTİ ÇEKTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran kanal, yorumları sınırlandırdı.

Gelen haberlere göre bugün kanala dizi ekibi tarafından 200. bölüm teslim edilecekti.

Ancak ATV yönetimi sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine ekip restini çekti, bölümü vermedi ve “Biz işi bitiriyoruz.” dedi.

EDHO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bugün yayınlanmaması herkesi şoke ederken, dizinin kanal değiştireceği iddia edilmişti.

Bugün yaşanan gelişmelerin üzerine bu iddialar gittikçe güçlenmeye başlandı. Ne dizi ekibinden ne de kanal yönetiminden yaşananlarla ilgili net bir açıklama gelmedi.