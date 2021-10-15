EDHO'da koronavirüs ayrılığa neden oldu! Testi pozitif çıkınca yerine başkası geldi

EDHO'da koronavirüs ayrılığa neden oldu! Testi pozitif çıkınca yerine başkası geldi

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncusu İlker Aksum'dan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan ve evde tedavi gören Aksum'un yerine Emre Karayel'in geçtiği öğrenildi.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonu merakla bekleniyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonunda da unutulmaz bölümlere ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Ancak yedinci sezon çekimleri için bir araya gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

Büyük bir heyecanla setlere geri dönen ve yeni sezonuyla da adından söz ettirecek olan dizinin yeni transferi İlker Aksum'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi.

İLKER AKSUM KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu İlker Aksum'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Cocid-19 test sonucu pozitif çıkan Aksum'un tedavi altına alındığı ve evde karantinaya girdiği belirtildi.

EMRE KARAYEL KADROYA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sağlık durumu nedeniyle bir süre yeni sezon çekimlerine devam edemeyecek olan İlker Aksum'un yerine ekibe son olarak ''Son Yaz'' dizisinde boy gösteren Emre Karayel dahil oldu.

Başarılı oyuncu İlker Aksum, karantina süresinin sona ermesinin ardından tekrar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekibine katılacak.