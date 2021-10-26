EDHO'da değişim rüzgarı kasıp kavurdu! Bir gelişme daha...

EDHO'da değişim rüzgarı kasıp kavurdu! Bir gelişme daha...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin yayınlanmasına saatler kala, bir değişiklik haberi daha gündemdeki yerini aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, uzun bir tatil döneminin ardından bugün ekranda olacak.

6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran EDHO'nun güçlü oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşandı.

Dizinin kemikleşmiş oyuncularından peş peşe ayrılık kararları gelirken, 12 yeni oyuncuyla ise el sıkışıldı.

Yeni oyuncular bu akşam ilk kez Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin karşısına çıkacak.

Dizinin 200. bölüm fragmanı heyecanlı anları ekrana taşırken, yayına saatler kala bir değişim haberi daha geldi.

Dizide yaşanan bu flaş değişiklik herkesi şaşırtırken, bir yandan ise Ozan Akbaba'nın akıbeti merak edilmeye başlandı.

EDHO'NUN YAPIMCISI DEĞİŞTİ

Uğur Yücel'in uzun zaman sonra Urfalı bir karakter olan Ağa Dayı'ya hayat vereceği EDHO'da; Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Tardu Flordun, Burcu Binici, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Erem Vurdem, Alara Turan, Serdar Deniz ve Yosi Mizrahi gibi isimler rol alacak.

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yapımcısının artık ATV İç Yapımlar değil, BVB Yapım olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu değişimin diziye nasıl yansıayacağıysa şimdiden merak konusu oldu.