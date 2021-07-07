EDHO'da düşman sevindirecek iddia! İlyas Çakırbeyli diziden ayrılıyor mu? Hızır Reis'in eli koluydu...

Sezon finali ile ekranlara ara veren EDHO'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. İlyas Çakırbeyli'nin diziye veda iddiaları seyircilerin merak konusu oldu. Peki İlyas Çakırbeyli ölecek mi?

ATV ekranlarının reytinglerden düşmeyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sezon finali bölümüyle çekimlere ara verdi.

Oldukça heyecanlı bir bölümle sona eren dizinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak edilirken önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yeni sezonda İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziye veda edeceği iddiası seyircileri hayrete düşürdü.

7.sezonu merakla beklenen diziye dair gelişmeler, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki EDHO İlyas Çakırbeyli ölecek mi? Ozak Akbaba EDHO'dan ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar..

EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni sezon hazırlıklarına Ağustos ayında başlaması beklenen dizide başrol oyuncularından Ozan Akbaba sezon başlar başlamaz veda edecek.

İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba 200. bölümde diziden ayrılacak. Akbaba, daha önceki yaptığı açıklamalarında da gönlünün her zaman sinemadan yana olduğunu söylemişti.

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz Instagram sayfasına yorum yapan onlarca kullanıcı ise İlyas Çakırbeyli'nin diziden ayrılmasının final getireceğini iddia ediyor.