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EDHO'da Hızır Reis'in en yakınıydı! O isim Mahkum dizisiyle dönüyor

EDHO'da Hızır Reis'in en yakınıydı! O isim Mahkum dizisiyle dönüyor

FOX'un yeni dizisi Mahkum, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ATV'nin fenomen dizisi EDHO'da enişte rolüne hayat veren Hakan Karsak, Mahkum'un kadrosuna dahil oldu.