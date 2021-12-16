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- EDHO'da Hızır Reis'in en yakınıydı! O isim Mahkum dizisiyle dönüyor
EDHO'da Hızır Reis'in en yakınıydı! O isim Mahkum dizisiyle dönüyor
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 13:39
- Güncelleme : 16.12.2021 - 13:45
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.
''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İlk bölümüyle oldukça beğenilen dizi, 16 Aralık Perşembe akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken bomba bir transfer haberi geldi.
HAKAN KARSAK MAHKUM'DA
Son olarak ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Çakırbeyli ailesinin eniştesi rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hakan Karsak, Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Etkili oyunculuğuyla tanınan Hakan Karsak'ın henüz dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise bilinmiyor.