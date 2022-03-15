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    • EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin sevgilisiydi! Güzel oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara döndü

    EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin sevgilisiydi! Güzel oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara döndü

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Müjde Uzman, Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 15:56
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    EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin sevgilisiydi! Güzel oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara döndü

    Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

    Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

    Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

    Son olarak Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın veda ettiği diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye yeni bir konuk oyuncu daha katıldı.

    MÜJDE UZMAN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KADROSUNDA

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak Savaşçı dizisinde rol alan Müjde Uzman, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

    Güzel oyuncuı Müjde Uzman, her salı yeni bölümü büyük bir merakla beklenen dizide Yasemin Özdemirler karakterine hayat verecek.

    EDHO da Hızır Çakırbeyli nin sevgilisiydi! Güzel oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara döndü #1

    EDHO da Hızır Çakırbeyli nin sevgilisiydi! Güzel oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara döndü #2

    EDHO da Hızır Çakırbeyli nin sevgilisiydi! Güzel oyuncu Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara döndü #3


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