EDHO'nun yıldızı Kuruluş Osman'a geliyor! O isim Osman Bey'i kontrol altına alacak

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'dan peş peşe transfer haberleri gelmeye devam ediyor. EDHO'da Mürsel Kara karakterine hayat veren Taner Turan ve Berk Erçer, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Son olarak ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker ile Feyza Sevil Güngör'ün dahil olduğu diziye iki yeni oyuncu daha katıldı.

EDHO'NUN YILDIZI KURULUŞ OSMAN'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziisnde Hızır'ın düşmanı Mürsel Kara karakteriyle izleyici karşısına çıkan Taner Turan, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna 'Vezir Alemşah' rolüyle dahil oldu.

Ayrıca sezon başında adı Destan dizisiyle anılan Berk Erçer de Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı. Erçer, Kuruluş Osman'da Konuralp rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

OSMAN BEY'İ KONTROL ALTINA ALACAK

Kuruluş Osman, nefesleri kesecek 74'üncü bölümüyle 8 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman kadrosuna bu bölümde Vezir Alemşah rolüyle Taner Turan ve ayrıca Berk Erçer dahil olacak.

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır.

Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!

Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!