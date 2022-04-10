EDHO'da Hızır'ın gelini Didem ateş kırmızısı elbisesiyle 'Of' dedirtti! 'O dekolteni Behzat görmesin Dido'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Didem karakterine hayat veren ve şu sıralar ekranlardan uzak kalan Gizem Arıkan, kırmızı elbiseli pozu ile sosyal medyayı salladı.

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezon sürdü.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı dizi, 7. sezona başlayamadan final kararı aldı.

Dizi ekibi ve kanal yönetimi arasında çıkan kriz sonrası final kararı alınırken, seyirciler ise şoke oldu.

200. bölümü ile ekrana gelmesi beklenen ve fragmanı yayınlanan dizinin bitişi, oyuncuları farklı projelere yöneltti.

Dizi bitmede önce ayrılan ve Didem karakteri ile akıllarda kalan Gizem Arıkan ise uzun süredir sessizliğini koruyor.

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu, ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçti.

Organize Aşk isimli filmde adını duyurmayı başaran ve EDHO'dan ayrıldıktan sonra ekranlarda yer alamayan Arıkan, sosyal medya pozları ile gündeme geliyor.

Son olarak paylaştığı kırmızılı elbiseli pozu ile olay olan güzel isme, EDHO hayranlarından yorum yağdı.

EDHO'nun Didem'i imajını tazeledi

Güzel ve genç oyuncu diziden Hızır Reis'in gelini olarak ayrılmış ve ani ayrılığı ile herkesi üzmüştü.

Oyunculuğu sayesinde beğenilen ve Yalçın Hafızoğlu ile iyi bir uyum yakalayan Arıkan, sosyal medyadan paylaştığı pozlar sayesinde yeniden gündem oldu.

Kahkül kestirdiği görülen ve kırmızı elbisesi ile bacak şov yapan Arıkan'a diziye atıf yapılarak, "Aman Behzat görmesin" yorumları geldi. Güzelliğine güzellik kattığı görülen genç ismin yeni bir projede yer alıp almayacağı ise merak ediliyor.