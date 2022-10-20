EDHO'da Hızır'ın kızı Zeyno'ydu! Siz bir de şimdi görün.. ''Tam bir afet-i devran''

EDHO'da Hızır'ın kızı Zeyno'ydu! Siz bir de şimdi görün.. ''Tam bir afet-i devran''

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği 'Zeyno Çakırbeyli' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Ece Hakim, son hali ile herkesi büyüledi.

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı Eikıya Dünyaya Hükümdar, reyting rekorları kırdı.

7 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan diziye, birbirinden yetenekli, ve usta oyuncu dahil oldu.

2021'in Ekim ayında ATV ve dizi ekibinin anlaşamaması sebebiyle yayından kaldıran EDHO, tekrar bölümleriyle de rekor kırıyor.

Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bir araya getiren dizide yer alan Ece Hakim ise Zeyno'ya hayat veriyordu.

Hızır'ın kızını canladıran ve oyunculuğu ile göz dolduran Hakim, eğitimi için yurt dışında gitti. Projeden ölerek ayrılan Ece Hakim, başarıları ile rol arkadaşlarının ve birçok kişinin göğsünü kabartttı.

Harvard Üniversitesi'ni kazanıp yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada beğeni topladı.

Ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Hakim, Zeyno halinden gittikçe uzaklaştı.

Şimdilerde son haliyle yorum yağmuruna tutulan oyuncunun ekranlarda yeniden yer alıp almayacağı ise merak konusu..

Ece Hakim'in son hali

Umutsuz Ev Kadınları, Anlat İstanbul, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol alan Ece Hakim, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli'nin kızı Zeyno'ya hayat vermişti. Harvard'ı kazanıp ülkeden ayrılan Ece Hakim, son hali ile göz doldurdu.

Güzeller güzeli bir psikolog olan Hakim, ekranlardan uzak ancak sosyal medyadan ayrı kalmıyor.

Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncunun pozlarına ''Tam bir afet-i devran olmuş'' ve ''Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.