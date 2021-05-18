EDHO'da kanlı düğün: Hızır Ali ölecek mi?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. bölüm fragmanında Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu görüldü. Peki, Hızır Ali ve Didem ölecek mi?

ATV ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bomba gibi bir bölümle daha izleyicisinin karşısına çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. yeni bölüm fragmanında dizinin başrollerinden biri olan Hızır Ali'nin vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

Fragmanın ardından izleyiciler, ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali öldü mü? Hızır Ali EDHO'dan ayrılıyor mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, EDHO Hızır Ali ölecek mi? Hızır Ali diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HIZIR ALİ ÖLECEK Mİ?

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Çakırbeyliler ve dostlarının amansız mücadelesi izleyenlerin nefesini kesiyor.

Fragmandan da anlaşılacağı gibi EDHO'nun bu akşam yayımlanacak olan 195. yeni bölümünde, sevinç ve gözyaşı bir arada akacak.

EDHO 195. yeni bölümde, Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evleniyor. Ancak Didem ve Hızır Ali birlikte mutlu bir hayat için evet derken düşman da yerinde durmuyor.

Rıdvan, ''Musa'nın kanına kan isterim.'' diyerek Hızır Ali ve Didem'in aracına pusu kurdurup ikisini birden vurduyor.

Düğün sonrasında saldırıya uğrayan Hızır Ali'nin kanlar içinde kalmasının ardından diziye veda edip etmeyeceği merak edilirken, fragmanda geçen "Kız da Hızır Ali de ölmüş diyor." cümlesi, Hızır Ali'nin ölmüş olma ihtimalini artırdı.

Ancak Hızır Ali'nin ölüp ölmediği bu akşam yayımlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu'nun diziden ayrıldığına dair bir bilgi, paylaşım da bulunmuyor..

EDHO 195. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?