EDHO'da şoke eden sahne! EDHO Bahar ölecek mi?

ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanında Bahar'ın vurulduğu anlar ekrana geldi. Dizinin sıkı takipçileri, 'EDHO Bahar ölecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

ATV ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 190. bölüm fragmanında Hızır'ın önüne atlayarak kendi canını ortaya koyan Bahar Sincanlı karakterinin vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

Fragmanı gören izleyiciler, 'EDHO Bahar ölecek mi? Pelin Akıl diziden ayrılıyor mu?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, bu akşam 190. bölümüyle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bir ayrılık mı var? EDHO Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil diziye veda mı edecek? İşte ayrıntılar...

EDHO BAHAR ÖLECEK Mİ, PELİN AKİL DİZİDEN AYRILACAK MI?

ATV'nin 6 sezondur devam eden uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'dan sonra şimdi de Hızır'ı korumak için kendini kurşunların önüne atan Bahar'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Pelin Akil'in diziden ayrılacağına dair kanaldan ya da oyuncunun kendisinden bir açıklama gelmezken, Bahar Sincanlı karakteri ölecek mi? sorusunun cevabı, bu akşam yayımlanacak olan yeni bölüm ile netlik kazanacak.

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.