EDHO'da yaprak dökümü: Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?

EDHO'da yaprak dökümü: Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. bölümünde, Kimsesiz Doğan Baba'nın vurulduğu an geceye damga vurdu. Peki, EDHO Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli yeni sezonda olmayacak mı?

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 198. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, dizinin başrollerinden biri olan ve oldukça sevilen Kimsesiz Doğan Baba vuruldu.

Bu sahnelerin ardından izleyiciler, ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba öldü mü? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı, yeni sezonda olacak mı? İşte detaylar...

EDHO DOĞAN BABA ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 198. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı.

EDHO'nun sevilen karakterlerinden biri olan Doğan Baba, son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları tarafından öldürüldü.

ALİ SÜRMELİ EDHO'DAN AYRILDI MI?

Sürmeli geçen yıl önce pandemiden dolayı diziden ayrılmak zorunda kalmış, ardından ise geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre hastanede yatmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncu Ali Sürmeli, sezon finali öncesinde EDHO'ya veda etti.

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan usta oyuncu, siyah beyaz yayınladığı fotoğrafa, "İyi ki bu güzel ekiple çalıştım, herkesin yolu açık olsun." notunu düştü.