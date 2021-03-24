ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde, Ceylan karakteri vuruldu. Sahnenin ardından Sanem Çelik kimdir, EDHO'dan neden ayrıldı? sorusu gündeme geldi.

Sanem Çelik, ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis'in karısı olan Ceylan karakterine hayat veriyordu.

Ceylan karakteri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayımlanan bölümünde, sırtından vurularak hayatını kaybetti.

Dizinin sıkı takipçileri, 'EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik kimdir? Sanem Çelik diziden neden ayrıldı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik kimdir? Sanem Çelik diziden neden ayrıldı? Sanem Çelik'in hayatı ve biyografisi..

SANEM ÇELİK EDHO'DAN NEDEN AYRILDI?

Diziye daha önce veda edip tekrar dönen Sanem Çelik'in diziye neden veda edeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

EDHO'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının en sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 187. yeni bölümüyle ekrana geldi.

EDHO'da büyük bir komplonun kurbanı olan Ceylan kaçırılarak rehin alındı. Toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü. Ceylan araçtan indirilirken minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Ceylan, Hızır'ın gözlerinin önünde hayatını kaybetti.

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Sanem Çelik ile bir fotoğrafını paylaşarak "Güzel kadın güzel kal" diyerek rol arkadaşına veda etti.

SANEM ÇELİK DİZİDEN AYRILDI

Instagram'dan diziye veda paylaşımı yapan Sanem Çelik, dizinin ilk sezonlarındaki görüntülerini paylaşarak, "Bir Ceylan geçti iyi ki!" notunu düştü.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Sanem Çelik, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başlamıştır. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etmiştir.

iFigen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalışmış ve ön lisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçmiştir. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerinden olan Çelik, 1999 yılında mezun olmuştur.

Sanem’in ilk sinema deneyimi, 1996’da Nihat Durak’ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan’in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü olmuştur. Bu rol ile 10. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştır.

1997 yılında başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri olmuş ve Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanımıştır. Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaşmıştır.

1999 - 2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yapan Çelik, 2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü almıştır. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile birlikte rol almış ve Kraliçe Puduhepa'yı canlandırmıştır.

2004'te TMC'nin yapımcılığını üstlendiği Aliye adlı televizyon dizisinde rol almış ve Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştür.

Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri almış ve Mary Smith Karakteri ile Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday olmuştur.

2005'te motor sporları dünyasına katılan Çelik, pistte araba yarıştırıp derece almıştır.

2008 yılında TMC'nin yapımcılığında Güldünya adlı dizi için kamera karşısına geçmiş ve 2012'de 17 sene sonra ilk kez Shaman Dans Tiyatrosu'nun İstanbul adlı gösterisinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına dans etmiştir.

2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlenmiş ve yine aynı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynamıştır.