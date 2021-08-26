EDHO'dan Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba isim! Çakırbeylilerin baş belası gümbür gümbür geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş karakteriyle başta dost gibi görünüp Çakırbeyli ailesine büyük zarar veren Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olduğu iddia edildi.

Yapımını Tims&B'nin üstlendiği ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe vedaların hemen ardından kadroya yeni isimler de katılıyor.

Son olarak Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın ayrıldığı diziye, Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil olmuştu.

Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu, Beyrut sahneleriyle diziye iddialı bir giriş yapacak. Demir Yaman'dan intikam almak için Çukurova’ya ayak basacak olan Hakan, dizideki hiç düşmeyen tansiyonu iyice artıracak.

EDHO'NUN BELALI İSMİ KADRODA

Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunu merakla beklenirken yeni bir transfer haberi gündeme bomba gibi düştü.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolüyle çok konuşulan, son olarak ''Akıncı'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldığı iddia edildi.

Ancak Erkan Bektaş'ın transfer iddiaları hakkında dizinin yapımcı şirketi TİMS&B'den herhangi bir açıklama gelmedi. Dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz belli olmayan oyuncunun yakın zamanda açıklanması bekleniyor.