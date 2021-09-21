EDHO'dan bomba bir transfer hamlesi daha! Usta oyuncu kadroya dahil oldu... İşte o isim

EDHO'dan bomba bir transfer hamlesi daha! Usta oyuncu kadroya dahil oldu... İşte o isim

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu beklenirken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, usta bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla da fırtınalar estirmeye geliyor.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon çekimleri ay sonunda başlıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye de devam ediyor. Son olarak Uğur Yücel'in dahil olduğu diziye, bomba bir isim daha katıldı.

LEVENT ÜLGEN EDHO'NUN KADROSUNA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 7. sezonunda da yine çok iddialı olan Raci Şaşmaz ve ekibi, Türk tiyatro ve sinemasının usta aktörlerinden Levent Ülgen ile el sıkıştı.

Bugüne kadar birbirinden çok farklı rollerde karşımıza çıkan ve karakter yaratma ustası olarak bilinen Levent Ülgen, son olarak ''Gençliğim Eyvah'' dizisinde rol almıştı.

Yeni oyuncularla anlaşma yapmaya devam etmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezonunun Ekim ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.