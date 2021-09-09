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    EDHO'dan Teşkilat'a çok konuşulacak transfer! O isim olay sahneyle veda etmişti

    TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, ses getirecek bir transfere imza attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet Façalı'sı Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 21:21
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    EDHO'dan Teşkilat'a çok konuşulacak transfer! O isim olay sahneyle veda etmişti

    Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri devam ediyor.

    Son olarak kadrosunda Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'u dahil eden Teşkilat, ses getirecek bir transfere daha imzasını attı.

    EDHO'NUN HAŞMET FAÇALI'SI TEŞKİLAT'TA

    Uzun süre ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.

    EDHO'da Façalı ailesinin bel kemiğini oluşturan Haşmet Façalı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duyurdu.

    Teşkilat dizisinin setinde çekildiği fotoğrafını paylaşan Tunçalp, paylaşımına, ''Hayırlı olsun.'' notunu düştü

    EDHO dan Teşkilat a çok konuşulacak transfer! O isim olay sahneyle veda etmişti #1

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