EDHO'dan Üç Kuruş'a flaş isim! 'Mafya babası Mesut' rolünü kaptı

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'a bomba bir isim daha transfer edildi. Merakla beklenen dizinin kadrosuna EDHO'nun Cemil'i Cenk Karagöz dahil oldu.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, bilindiği üzere Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Üç Kuruş'un başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Burak Altay, Civan Canova, Aslıhan Malbora, Aytaç Uşun, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor.

EDHO'DAN ÜÇ KURUŞ'A

Son olarak kadroya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Cemil karakterini oynayan Cenk Karagöz katıldı.

Cenk Kangöz “Üç Kuruş”ta mafya babası Mesut’a hayat verecek.

MAFYA BABASI MESUT KARAKTERİ

Mesut, Kartal’dan (Uraz Kaygılaroğlu) farklı bir konumda olan illegal yapılaşma içinde daha üst düzeyde, bahis ve kumar işlerinde namı yayılmış, yerini korumak için de gözünü kırpmadan da suç işleyen bir adamdır. Mesur, çingene Kartal’ın hızla yükselmesi ve servetini tehdit etmesinden rahatsızlık duymaktadır.