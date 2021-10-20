EDHO'nun 7. sezonu yükleniyor! Bakın yeni bölüm nasıl olacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezon çekimlerine devam ediyor. 26 Ekim'de yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlan EDHO'nun, 200. bölümüne dair detaylar gündeme getirildi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı EDHO, 7. sezonu ile ekrana gelecek.

Yayınlandığı günden beri dikkati çeken dizi, 6 sezondur ATV ekranlarında fenomen haline geldi.

Geçtiğimiz sezon yaşanan ayrılıklarla kan kaybeden dizi ekibi, bu sene 12 yeni isim ile el sıkıştı.

Diziye katılan oyuncuların arasında Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi isimler yer alıyor.

Bu isimlerle 7. sezona başlamaya hazırlanan diziye dair yeni detaylar gelmeye başladı.

199. bölümüyle akıllara kazınan bir sezon finali veren EDHO, 200. bölümüyle 26 Ekim'de ATV ekranlarında olacak.

EDHO YENİ SEZONUYLA EKRANDA OLACAK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200. bölümle ekrana gelmeye hazırlanırken, diziye son olarak Aylin Veziroğlu katıldı.

Nina karakteri ile dizinin yedinci sezonuna sürpriz bir giriş yapacak olan genç oyuncu, daha önce Yasak Elma'da rol almıştı.

Diziye katılan yeni oyuncuların dışında; 200. bölümün uzun tutulacağı ve reklam arasının az olacağı iddia edildi.

Bu iddiaya dair resmi bir açıklama gelmezken, ekibin tanıtımı yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdığı öğrenildi.

EDHO 7. SEZONDA NELER OLACAK?

Diziden ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba'nın diziye devam edeceği öğrenildi.

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı belirtildi.

Alpaslan karakterinin ön planda olacağı ve "fedailere" dizide daha fazla yer verileceği iddia edildi. Fedaileri kimlerin canlandıracağı ise henüz netleşmedi.

Yayın tarihi gibi bu detaylara ilişkin yine resmi bir açıklama gelmedi.