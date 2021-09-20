EDHO'nun 7. sezonunda neler olacak? Hızır Reis hapisten çıkabilecek mi? Hayranlar için spoiler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu beklenirken, diziye dair bazı detaylar gelmeye başladı. 7. sezon için geri sayım başlarken, yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonuyla seyirciyle buluşacak.

Her sezonu ile izleyici kitlesini artırmaya başlayan dizide geçtiğimiz sezon yaşanan ayrılıklar seyirciyi üzmüş, Hayriye Ana'yı oynayan Sabina Toziya'nın ölümü ise sevenlerini yasa boğmuştu.

EDHO geçtiğimiz sezon yaşanan ayrılıklarla kan kaybetti ancak yeni sezona iddialı başlamak için çalışmalar devam ediyor.

Tufan, Tipi, Didem ve Façalı Haşmet gibi karakterlerin diziden ayrılması seyirciyi şoke ederken, Uğur Yücel'in ve birkaç ismin daha diziye dahil olacağı belirtildi.

EDHO hayranları yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağını merak ederken, bir yandan ise 7. sezonda neler olacağını araştırmaya başlandı.

EDHO fanları, "EDHO'nun 7. sezonunda neler olacak? Hızır Reis hapisten çıkabilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, EDHO'nun 7. sezonunda neler olacak? Hızır Reis hapisten çıkabilecek mi? İşte diziye dair detaylar...

EDHO 7. SEZONDA NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadı.

Dizinin yeni sezon çekimlerinin bu ay sonu başlayacağı, yeni sezonun ise ekim ayında yayınlanacağı iddia edildi.

Dizinin yönetmen ve senaristinden konuya ilişki resmi bir açıklama gelmezken, ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba'nın diziye devam edeceği öğrenildi.

HIRIZ REİS HAPİSTEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızı Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı belirtildi.

Alpaslan karakterinin ön planda olacağı ve "fedailere" dizide daha fazla yer verileceği iddia edildi.

Fedaileri kimlerin canlandıracağı ise henüz netleşmedi. Yayın tarihi gibi bu detaylara ilişkin yine resmi bir açıklama gelmedi.

EDHO'DA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Yavuz karakterine hayat veren Erol Babaoğlu'nun diziden ayrıldığı iddia edilirken diğer ismin ise İdris Reis karakterine hayat veren Ünal Silver olduğu yine gelen iddialar arasında...