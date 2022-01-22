EDHO'nun Alparslan Çakırbeyli'si başrolde! O diziye Kuzey Yıldızı'ndan tansiyonu artıracak transfer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yunus Emre Yıldırımer, Okul Yolunda isimli proje ile geri dönüyor. Yıldırımer'in dizisine Kuzey Yıldız'ndan bir isim dahil oldu, heyecan arttı.

Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani bitişi sonrası oyuncular, kendilerine yeni projeler buldu.

Birçok isim farklı dizilerle anlaşma imzalarken 6 sezon boyunca EDHO'da Alparslan Çakırbeyli'yi oynayan Yunus Emre Yıldırımer, ekrana kısa bir mola verdi.

Yunus Emre Yıldırımer'in verdiği bu molanın ardından yeni dizisi Okul Yolunda için çalışmalar başladı. Ayrıca diziye Yunus Emre Yıldırımer dışında Hande Kaptan dahil oldu.

Diziye imza atan Yıldırımer, yine ATV ekranlarında olacak. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen’in oturacağı dizinin senaryosunu ise Filiz Alpgezmen kaleme alacak.

Ocak sonunda sete çıkması planlanan dizinin kadrosuna Fatih Al ve Nihal Büyükağaç katıldı.

Ancak dizinin kadrosu bu kadarla sınırlı kalmadı ve Kuzey Yıldızı'nda oynayan Gizem Güneş, ekibe dahil olan bir diğer isim oldu.

KUZEY YILDIZI'NIN FERİDE'Sİ EKRANLARA DÖNÜYOR

Gizem Güneş daha önce birçok projede yer aldı ancak en akılda kalan rolü Kuzey Yıldızı dizisindeki Feride karakteri oldu.

Feride karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, 2022 yılında atv ekranında yayınlanacak olan Okul Yolunda isimli diziye katıldı.

Dizinin başrol kadın oyuncusu olarak öne çıkan Güneş, yeni rolüyle hayranlarını bir hayli sevindirdi.

GİZEM GÜNEŞ'İN ROLÜ

Elif öğretmen olarak izleyeceğimiz oyuncu, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Ozan Güçlü gibi isimlerle aynı sette yer alacak.

Kanatsız Kuşlar dizisinde Cemre olarak dikkat çeken oyuncu, 4N1K Yeni Başlangıçlar isimli dizide ise Bade olarak seyirciyle buluşmuştu.