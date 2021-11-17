EDHO'nun Alparslan Çakırbeyli'si sessizliğini bozdu! Yunus Emre Yıldırımer'den flaş açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final vermesi herkesi üzerken, dizide Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ilk kez konuştu. Yıldırımer'ın açıklaması hayranlarını şaşırttı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 26 Ekim'de 7. sezonuyla seyircisiyle buluşacaktı.

Dizi ekibi ekim başında 7. sezona özel tanıtımları ve fragmanları yayınlamaya başladı ancak EDHO 26 Ekim'de ekrana gelmedi.

EDHO'nun yayın akışından çıkarılması seyirciyi şoke ederken, yapım ve kanal yönetimi arasında kriz çıktığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeler olumlu anlamda sonuçlanmadı ve Oktay Kaynarca sosyal medyadan dizinin bittiğini duyurdu.

Dizinin bir diğer önemli isimlerinden olan ve Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, sessizliğini bozdu.

Yaşanan olayların ardından uzun bir süre geçmesine rağmen konuşmayan oyuncu, katıldığı ödül töreninde açıklama yaptı.

EDHO'NUN YILDIZI YUNUS EMRE YILDIRIMER'DEN AÇIKLAMA

EDHO sayesinde geniş kitlelere ulaşmayı başaran başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, "En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü" kazandı. Yıldırımer, bu tür törenlerin kendilerini motive ettiğini söyledi ve herkese teşekkür etti.

Yunus Emre Yıldırımer, EDHO'nun sona ermesine ilişkin tören sonrası bir açıklama yaptı.

Yıldırımer açıklamasında, "Gerçekten bilmiyoruz, söylenebilecek bir şey yok. Bizim bilgimiz dışında gelişen olaylar” diye konuştu.

Oyuncu yeni bir proje konusu sorulduğunda ise çok erken olduğunu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili henüz her şeyin netleşmediğini ifade etti.