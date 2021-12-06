EDHO'nun Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in oğluna bakın! Yakışıklı mı yakışıklı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, oğlu ile gündeme geldi. Oktay Kaynarca'nın Doğu adını verdiği küçük Yıldırımer, babasına benzetildi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ani bir kararla bitti.

Dizi ekibi ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlık, 7. sezonda final kararı verilmesine neden oldu.

Eşkıya izleyicileri bu final karşısında hem şoke oldu hem de oldukça üzüldü. Dizide birbirinden yetenekli oyuncular yer alırken, bazıları öne çıktı.

Öne çıkan isimlerden birisi ise Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer oldu.

Başarılı oyuncu Alparslan Çakırbeyli rolünün hakkını verdi ve seyircisinin gözünde iyi bir ivme kazandı.

Melisa Yıldırımer ile evlenen ve Doğu adında bir oğlu olan yakışıklı oyuncu, aile hayatıyla dikkati çekiyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman ailesine dair kareler paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu, tatlılığı ile beğeni topladı.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN OĞLU DOĞU

5 Şubat 1982 yılında dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer, EDHO ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Daha önce Fatih Harbiye dizisinde oynayan oyuncu, Alparslan Çakırbeyli karakteri ile iyi bir çıkış yakaladı.

EDHO dizisinde oynadığı Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba ile oldukça yakın olan oyuncu, kısa süre önce baba oldu.

Yıldırımer'in oğlunun adını Oktay Kaynarca "Doğu" koyarken, tatlılığı ise diş kamaştırdı.