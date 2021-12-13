EDHO'nun Alparslan Çakırbeyli'sinin güzelliğiyle büyüleyen eşi Üç Kuruş'un yıldızı çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, eşiyle gündeme geldi. Kendisi gibi oyuncu olan Melisa Yıldırımer, Üç Kuruş'ta yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu ile sona erdi ancak gündemde kalmaya devam ediyor.

Başarısı ile fenomen haline gelen dizide bazı oyuncular ön plana çıktı ve yıldızları parladı.

Dizi sona ermesine rağmen hem oyuncuları hem de ani final kararı ile sık sık konuşuluyor.

Öne çıkan ve konuşulan isimlerden birisi olan Yunus Emre Yıldırımer, Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat verdi.

Alparslan Çakırbeyli karakteri sayesinde herkesin sevdiği bir isim haline gelen Yıldırımer, mutlu aile tablosu ile dikkati çekiyor.

Doğu adında bir oğlu olan ve kendisi gibi oyuncu Melisa Yıldırımer ile evlenen Yunus Emre, özel hayatını basından uzak tutuyor.

Yakışıklı oyuncu özel hayatını basından uzak tutmasına rağmen eşi Melisa Yıldırımer, güzelliği ile gündem oldu.

ÜÇ KURUŞ'UN NESRİN'İ MELİSA YILDIRIMER

Üniversite yıllarında tanışan Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer çifti, 2012 yılında dünyaevine girdi. İkili Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinde de birlikte yer aldı.

Söz ve Küçük Gelin gibi dizilerde de rol alan Melissa Yıldırımer, şimdilerde Üç Kuruş dizisiyle adından söz ettiriyor.

2007 yılında Hatırla Sevgili dizisinde Ömer karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ise Kırık Kalpler, Mavi Kelebekler, İnsan Aldandı gibi yapımlarda yer almıştı.