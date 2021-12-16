EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer yeni projesini seçti! İddialı bir diziyle geliyor

EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer yeni projesini seçti! İddialı bir diziyle geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Alpaslan karakteriyle adından söz ettiren Yunus Emre Yıldırımer, Koliba Film ile anlaştı. Yıldırımer, ATV'nin yeni dizisinde başrolde yer alacak.

ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi ile kanal yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık, altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren projenin sonunu getirmişti.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani final kararı, yedinci sezonu dört gözle bekleyen izleyicileri şoke etmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer'in dizinin final yapmasının ardından hangi projeyle ekranlara döneceği merak konusuydu.

YENİDEN ATV EKRANLARINDA OLACAK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz defterini kapatan Yunus Emre Yıldırımer, şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşıyor.

Yeni projesi için Koliba Film ile anlaşan Yıldırımer, ATV için çekilecek dizinin başrolünü kaptı.

Cast çalışmaları hızla devam eden, konusuyla oldukça iddialı olan dizide, Yunus Emre Yıldırımer'in partnerine hayat verecek kadın oyuncu için güçlü isimlerle görüşüldüğü öğrenildi.

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak dizinin, ATV'nin en iddialı yapımlarından biri olacağı belirtildi.