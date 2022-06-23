EDHO'nun Candan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler 'Gigi Hadid sandım' dedi...Güzelliği olay!

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer alan Arzu Yanardağ'ın kızı Maya, güzelliğiyle beğeni topladı. Maya'yı görenler, iltifat dolu yorumlar yağdırdı.

Arzu Yanardağ, bir dönemin efsane dizisi 'Unutabilsem'de başrol olarak televizyon kariyerine başladı.

Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Yanardağ, çeşitli tiyatro oyunlarında da oyunculuğunu konuşturdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer alan güzel oyuncu 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile hayatını birleştirdi.

Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ'ın bir kızı dünyaya geldi.

Çift, kızlarının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı aldı.

"Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrılan Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter, şimdilerde kocaman oldu.

Gigi Hadid'e benziyor...

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan anne- kızın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya'nın annesine benzerliği dikkat çekti.

Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter'i görenler hayran kaldı. Yanardağ'ın bazı hayranları kızını ünlü model Gigi Hadid'e benzetti.