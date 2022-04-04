EDHO'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Usta isim 'Ferzat' rolünü havada kaptı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tekin karakteriyle adından söz ettiren Tevfik Erman Kutlu, TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in i,zlenme rekorları kıran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimleri buluşturan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyan dizinin oyuncu kadrosu da genişlemeye devam edior.

TEVFİK ERMAN KUTLU KADRODA

Başarılı oyuncu Tevfik Erman Kutlu, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna ''Ferzat'' rolüyle dahil oldu.

Tevfik Erman Kutlu, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Instagram'da 80 bine yakın takipçisi olan Kutlu, paylaşımına, ''Fazla yaklaşma, içerisi karanlık. Orası benim şeytanlarımın saklandığı yer.'' notunu düştü.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Kurtlar Vadisi Pusu, Savaşçı gibi dizilerde rol alan Kutlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Tekin karakteriyle adından söz ettirmişti.