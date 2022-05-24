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    EDHO'nun efsane ismi Destan dizisiyle dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emine Façalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sevil Akı Saner, ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 13:02
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    EDHO'nun efsane ismi Destan dizisiyle dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

    Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, İpek Karapınar gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesiyor.

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkını konu ediniyor.

    Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinden inmeyen ve her bölümü merakla beklenen dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimleri eklemeye devam ediyor.

    Sevil Akı Destan ile ekranlara döndü

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi'nin ablası Emine Façalı karakterine hayat veren Sevil Akı Saner, Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Sevil Akı, görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle beğeni toplayan Destan dizisinde doğaüstü güçleri olan Ulu Kam karakterine hayat verecek.

    EDHO nun efsane ismi Destan dizisiyle dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek #1

    EDHO nun efsane ismi Destan dizisiyle dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek #2

    EDHO nun efsane ismi Destan dizisiyle dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek #3

    EDHO nun efsane ismi Destan dizisiyle dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek #4


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