EDHO'nun 'eniştesi' veda mı ediyor? Yeni sezon öncesi ayrılık sinyalleri

EDHO'nun 'eniştesi' veda mı ediyor? Yeni sezon öncesi ayrılık sinyalleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, enişte karakterine hayat veren Hakan Karsak'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Hakan Karsak veda mı edecek?

ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezonu geride bırakan EDHO, yeni sezona bomba gibi hazırlandı.

Dizinin 7. sezonu için çekimler geçtiğimiz hafta başlarken, 12 yeni oyuncu daha kadroya dahil oldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon kan kaybetmişti.

Üzücü ayrılıkların yaşandığı diziden son olarak, Yargı'nın kadrosuna katılan Hüseyin Avni Danyal ayrıldı.

Bu ayrılıkların ardından diziye dahil olan 12 oyuncunun karakterleri ve diziyi nasıl etkileyecekleri merak edilmeye başlandı.

Yeni sezon tanıtımı heyecanla beklenirken, EDHO'nun en sevilen oyuncularından birisi olan "enişte" lakaplı Hakan Karsak'ın veda edeceği iddia edildi.

Peki, EDHO'nun 'eniştesi' veda mı ediyor? İşte iddialara dair detaylar...

EDHO'NUN ENİŞTESİ HAKAN KARSAK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezondur boy gösteren Hakan Karsak'ın ayrılık haberleri gündeme geldi. Enişte lakaplı oyuncunun diziye veda edeceği iddia edildi.

Bazı EDHO sayfaları bu iddiayı yalanlayarak, haberlerin ssılsız olduğunu söyledi. Ancak Hakan Karsak ve dizi ekibinden konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.

Oyuncunun 7. sezon için setteki yerini aldığı biliniyor.

EDHO'DA ALPASLAN'IN KIZINI KİM OYNAYACAK?

Yeni sezonda; Ozan Akbaba'nın yani İlyas'ın masayı yönetmeye devam edeceği, Hızır Reis'in 4-5 bölüm hapiste kalacağı öğrenildi.

Dizide bir zaman atlaması olabileceği iddia edilirken, Alpaslan'ın kızına Masal Lina Buyurman isimli çocuk oyuncu hayat verecek.

Alpaslan'ın kızının büyümüş olması dikkatlerden kaçmazken, dizide bazı değişimlerin olduğu gündeme geldi.

Alpaslan'ın kızını canlandıracak olan minik oyuncu sosyal medya hesabından bu anları yayınlarken, Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu ise Instagram'dan bazı kareler paylaşmayı ihmal etmedi.