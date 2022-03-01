EDHO'nun Gönül'ü Zara'nın güzeller güzeli annesine bakın! 'Mavişim' dedi, sosyal medya yıkıldı

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara, annesiyle gündem oldu. Güzel ismin annesini gören hayranları, beğenilerini yorumlarla dile getirdi.

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan ve Gönül karakterine hayat veren Zara, sesiyle herkesin sevdiği isimlerden birisi.

Hem sesi hem de yaptığı şarkıları ile beğenilen Zara, son zamanlarda yaşadığı değişimle gündeme geliyor.

Tarzını yenileyen ve sosyal medya paylaşımlarını artıran Zara, güzelliğini ise geçen zamana rağmen korudu.

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen Zara takipçileri ile zaman zaman ailesini de paylaşıyor.

Annesi ile olan karelerini yayınlayan ve takipçilerinin beğenisine sunan Zara, övgü dolu yorumlar aldı.

"Mavişim" dediği annesi ile olan kareleri çok sayıda beğeni alan Zara'nın kime benzediği ise böylece ortaya çıkmış oldu.

ZARA VE ANNESİ

Sosyal medyadan ilgiyle takip edilen ancak özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Zara, annesi ile gündeme geldi.

Zara'nın annesi ile yaptığı paylaşımlar ilgi çekerken, annesinin güzelliği ise takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

"Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda ikili abla - kardeş gibi duruyor.

Başarılı isim zamanının büyük bir bölümünü annesiyle geçirerek, sık sık yanında oluyor.

Annesinin gençlik yıllarından bir fotoğrafını paylaşan, "Güzel annem. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, aşkla... Nice yıllarımız olsun… İyi ki doğdun..." demişti.